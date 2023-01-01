Снежинка – это поцелуй небес. Ольга Коротаева
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Снежинка – это поцелуй небес. Ольга Коротаева

Снежинка – это поцелуй небес. Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези174 мин16+
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Сюжет

«Снежинка – это поцелуй небес» – фантастический роман Ольги Коротаевой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Он пришeл в мой сон. Высокий, жгучий, страстный, красивый… Стоп. Он реальный! Да как посмел тeмный маг накануне бала попытаться соблазнить Снежинку, предназначенную Снежному Лорду? Наглец поплатится за это! Вот только платить пришлось мне…

Снежинка – это поцелуй небес слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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