Снежинка – это поцелуй небес. Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Снежинка – это поцелуй небес» – фантастический роман Ольги Коротаевой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Он пришeл в мой сон. Высокий, жгучий, страстный, красивый… Стоп. Он реальный! Да как посмел тeмный маг накануне бала попытаться соблазнить Снежинку, предназначенную Снежном�у Лорду? Наглец поплатится за это! Вот только платить пришлось мне…



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