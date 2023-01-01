Снеш и Ежинка. Леденящая история!. Надежда Косолапкина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прикольный детектив! В Снежном городке полярных ежей происходят таинственные события – каждую ночь кто-то из жителей бесследно исчезает. Город в панике, полиция в замешательстве. К счастью, за дело берутся ежи-детективы Снеш и Ежинка. Расследуя это опасное дело, детективы отправятся в далeкую пещеру летучих мышей, побывают в цепких когтях Белого Орлана, попадут в плен и, конечно, сразятся в неравном бою со злодеем! Потому что Снеш и Ежинка ни дня не могут прожить без подвигов и леденящих душу приключений!



Снеш и Ежинка слушать на видеосервисе Wink.