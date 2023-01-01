Снегурочка. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Всего было вдоволь у деда с бабой, только детей не было. Вылепили они из снега дочку – Снегурочку, а она вдруг ожила. Пришла весна, все радуются, только Снегурочка грустит. Её подружки вечером костер разожгли, прыгать стали и Снегурочку уговорили прыгнуть. Она и растаяла… Читает Николай Литвин�ов



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