Снегурочка. Народное творчество (Фольклор)
Wink
Аудиокниги
Снегурочка. Народное творчество (Фольклор)

Снегурочка. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Сказки0+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Всего было вдоволь у деда с бабой, только детей не было. Вылепили они из снега дочку – Снегурочку, а она вдруг ожила. Пришла весна, все радуются, только Снегурочка грустит. Её подружки вечером костер разожгли, прыгать стали и Снегурочку уговорили прыгнуть. Она и растаяла… Читает Николай Литвинов

Снегурочка слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Сказки

Рейтинг