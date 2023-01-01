Снегурочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

У восемнадцатилетней Снежаны был принцип: она берегла себя до первой брачной ночи. Год назад она встретила и влюбилась в Егора. Он согласился с принципом Снежаны, но со свадьбой не торопился. Вскоре Снежана увидела Егора с другой. Она прогнала его, потом узнала, что Егор куда-то уехал. Снежана страшно переживала, но вскоре познакомилась с Леонидом, которому тоже сообщила о своем принципе. Леонид, не долго думая, сделал ей предложение, Снежана начала готовиться к свадьбе. Снежана не знала, что накануне свадьбы Егор вернется в родной город, да не один, а с беременной женой Зоей. Одна случайная встреча, и Снежана забыла про Леонида, поверила словам Егора о безумной любви и отдалась ему. Егор не бросил беременную жену и предложил Снежане стать его любовницей. Такое положение не устроило Снежану, она вновь прогнала Егора, на этот раз окончательно. Теперь Снежана жалела о том, что с Леонидом у нее ничего не получилось. Как-то на остановке со Снежаной попытался познакомиться Вадим Конев, но она была так измучена отношениями с Егором и Леонидом, что не обратила внимания на Вадима. После разрыва с Егором, Леонид, как почувствовал, сам явился к Снежане и…попытался изнасиловать. Позже, у психоаналитика Снежана объяснила, что принцип ее появился от неуверенности в себе: и не красавица, и умом не блещет, вот и придумала себе «изюминку», на которую легко ловила молодых людей. Психолог предложил не заманивать «изюминками», а искать настоящие чувства. Но Снежане было так больно и обидно, что решила она уехать из своего города. Снежана собрала чемодан и отправилась на автобусную остановку, на которой ее ждал Вадим. Снежана не поверила словам Вадима о любви с первого взгляда, но он пообещал ждать Снежану каждый день на этой остановке, пока однажды она не решит вернуться в родной город.



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