Сначала скажите «нет». Секреты профессиональных переговорщиков. Джим Кэмп. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Сначала скажите “Нет”» — лучшая стратегия ведения переговоров, будь то многомиллионная сделка, покупка дома или колбасы у торгового агента. Стратегия обоюдного выигрыша давно скомпрометировала себя. Она превратилась в иллюзию, которую используют самые беспринципные переговорщики, чтобы заставить другую сторону уступить. Беспроигрышность — это манипуляция на человеческих слабостях. Вот что предлагает Джим Кэмп: скажи «Нет» и научись понимать и контролировать свои эмоции. Немедленно соглашаясь, ты лишаешься возможности обсудить свои ожидания и выслушать чужие предложения. Книга наполнена десятками личных историй, иллюстрирующих правоту автора. С помощью его практических советов и принципов можно заметно улучшить свои навыки переговорщика и научиться слышать людей.



Сначала скажите «нет» слушать на видеосервисе Wink.