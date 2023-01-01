Смысл жизни. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Полгода назад Раиса потеряла единственного сына Илью. Перед гибелью он встречался с девушкой Оксаной. Но Раиса попыталась запретить сыну встречаться с ней, Оксана ей совершенно не понравилась. Илья обиделся, собрал вещи и ушел из дома. Вскоре он погиб. Спустя шесть месяцев Раиса встретилась с Оксаной в больнице, где работала. Она узнала, что девушка ждет ребенка от Ильи, но ложиться на сохранение отказывается. По словам Оксаны, в свое время она не решилась сделать аборт, а теперь боится, что не в силах будет вырастить ребенка. Оксана уходит из больницы. Друг Ильи Андрей помог Раисе вновь встретиться с Оксаной. Она постаралась убедить девушку следить за беременностью, но разговора не получилось. Оксана нагрубила Раисе и ушла. Спустя короткое время Оксана вновь оказалась в больнице, на этот раз она неожиданно согласилась лечь на сохранение. Оказалось, что Оксана нашла приемных родителей своему ребенку. Раиса поняла, что она может потерять будущего внука, который к этому времени стал для нее смыслом жизни. Она пообещала Оксане, что заплатит ей за малыша. Раиса уговорила Оксану переехать к ней и следила за ее здоровьем. Однако никаких родственных чувств к Оксане Раиса по-прежнему не испытывала. Вскоре между ними снова начали вспыхивать скандалы. В результате Раиса и Оксана составили договор о продаже будущего ребенка. Кажется, этот документ заставил обеих успокоиться, к моменту родов Оксаны их отношения можно было назвать дружескими и даже родственными. Вскоре на свет появилась малышка Надя. Раиса была счастлива и предложила Оксане остаться с ребенком у нее. Заботы о новорожденной занимали теперь все время Раисы, но однажды она услышала, как Оксана разговаривает по телефону с Андреем. Раиса поняла, что у Оксаны завязались отношения с ним. Раисе показалось, будто память ее сына предали. Она устроила скандал и показала Андрею договор о продаже Нади. Оксана обиделась на Раису и собрала вещи, чтобы уйти. Раисе пришлось заставить себя понять, что Оксана молодая девушка, которая достойна быть счастливой. Они с Оксаной простили друг друга. Оксана с дочкой переехала к Андрею и предложила Раисе заботиться о внучке, как и прежде.



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