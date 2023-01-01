Смысл моей жизни. Каким родителем я хочу быть и каких детей хочу воспитать. Эйнат Натан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Абсолютный бестселлер в Израиле (продано более 50 тыс. экз.) Автор, мать пятерых детей и практикующий консультант для родителей, затрагивает в книге самые тревожные проблемы воспитания детей, но пишет о них в успокаивающей и поддерживающей манере. Эйнат Натан – эксперт по воспитанию, оратор, автор нескольких бестселлеров. Она живет в Тель-Авиве с мужем Ювалем и пятью детьми – Эялем, Йоавом, Лии, Роной и Широй. Эйнат получила степень бакалавра юриспруденции Тель-Авивского университета, прошла сертификацию в Институте Адлера и Министерстве образования как консультант по вопросам родительского и группового обучения. Эксперт и консультант по воспитанию детей. Накопленный опыт, идеи и знания помогают ей в работе в СМИ: она ведет колонки о воспитании детей и несколько подкастов. Ее книга «Смысл моей жизни» стала национальным бестселлером. На данный момент продано более 60 000 копий.



Смысл моей жизни слушать на видеосервисе Wink.