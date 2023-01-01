Смок Беллью. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающие истории о приключениях неунывающего художника Смока Беллью, в один прекрасный день решившего отправиться за приключениями и конечно же несметным богатством на Аляску, теперь можно не только читать, но и слушать! Вас ждет увлекательнейший рассказ о любви, дружбе, благородстве, самоотверженности и конечно же о полных опасностях мире Севера с его «золотой лихорадкой». В книгу вошли рассказы: «Вкус мяса» «На бабий ручей за золотом» «Состязание на первенство» «Яичная афера» Также не пропустите ранее издававшиеся аудиокниги Джека Лондона: «Мартин Иден», «Золото», «Белый клык», «Когда боги смеются и другие рассказы»



Смок Беллью слушать на видеосервисе Wink.