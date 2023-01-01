Смирительная рубашка. Когда боги смеются (сборник). Джек Лондон
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Смирительная рубашка. Когда боги смеются (сборник). Джек Лондон

Смирительная рубашка. Когда боги смеются (сборник). Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература919 мин12+

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Сюжет

«Смирительная рубашка», малоизвестное нашему читателю произведение Джека Лондона, является жемчужиной его творческого наследия. Даррел Стэндинг, профессор агрономии, в порыве ревности убивает коллегу. Ему, кабинетному ученому, предстоит пройти через все ужасы калифорнийской тюрьмы. Но дух человека выше его плоти, и Стэндинг покинул свое тело, затянутое в «смирительную рубашку», и стал межзведным скитальцем. Он вспомнил все свои предыдущие воплощения, каждое из которых – это увлекательный, захватывающий роман…

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