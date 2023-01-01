Смешные рассказы о нас с вами. Павел Гушинец,Юлия Чаглуш,Вера Шахова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Место действия: Россия. Главные герои: простые люди, семьянины и работяги, студенты, разные виды животных и парочка домовых. Сюжет: смешные, казусные и нелепые случаи из реальной жизни. Однозначно поднимает настроение)



Смешные рассказы о нас с вами слушать на в�идеосервисе Wink.