Смешилка – это я. Анатолий Алексин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всем известно, что одно и то же лекарство может стать и спасением и смертельным ядом. Все зависит от того кому и в каких дозах оно прописано. Точно так же и шутка. Она может развеселить и вылечить от депрессии, а может и больно ранить. Ведь шутить и смеяться можно по- разному. Все это предстоит пон�ять Смешилке, талантливой девчонке, обладающей способностью пародировать окружающих. Кому-то ее выступления кажутся забавными, кого-то обижают до слез.



Смешилка – это я слушать на видеосервисе Wink.