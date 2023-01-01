Смертные грехи. Дорога в рай. Игорь Губерман (книга, 2020) слушать онлайн

С юмором и со своей неизменной «фирменной» интонацией Игорь Губерман рассуждает о том, что такое «смертные грехи», как с ними жить и возможно ли жить без них… Тонкие наблюдения за человеческой природой, смешные случаи из собственной жизни, а так же известных писателей, музыкантов, художников делают эту книгу обаятельной, нежной и мудрой. Эта книга позволяет нам жить без страха и с улыбкой смотреть в будущее. «Нагорную проповедь я буду обсуждать мало, ибо призыв возлюбить ближнего своего исполнить я не мог настолько, что испытывал порою прямо противоположное чувство. Меня очень успокоил один мудрый мой приятель, вот какую мысль изрекший: „Возлюби ближнего своего, как он тебя, – и вы квиты“. Игорь Губерман Возрастное ограничение: 18 Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



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