Смерть канарейки. Стивен Ван Дайн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Смерть Канарейки» – озвученный роман американского писателя, мастера детективного жанра Стивена Ван Дайна. Произведения С. С. Ван Дайна, яркого представителя «золотого века детектива», написаны по строго определeнным законам и являются своего рода интеллектуальной игрой, спортивным соревнованием по решению логических задач. Главный герой его романов – сыщик-любитель Фило Ванс, книгофил, эстет и знаток искусства, виртуозно расследует любые преступления, опираясь на логику и психологический портрет убийцы. «…Настоящая хроника описывает раскрытие Вансом загадки зверского убийства Маргарет Оделл, которое известно под названием „Убийство Канарейки“. Странность, дерзость, кажущаяся невозможность раскрытия этого преступления делают его одним из самых исключительных дел Нью-Йоркской полиции, и если бы Фило Ванс не принял участия в его расследовании, я уверен, оно так и осталось бы одной из величайших нераскрытых тайн Америки…»



Смерть канарейки слушать на видеосервисе Wink.