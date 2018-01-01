Смерть Ивана Ильича. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Смерть Ивана Ильича» широко признана одной из вершин мировой литературы и величайшим свершением Толстого в области малой литературной формы. «Этот рассказ – самое яркое, самое совершенное и самое сложное произведение Толстого» В. В. Набоков «Ни у одного народа, нигде на свете нет такого гениального создания. Все мало, все мелко, все слабо и бледно в сравнении с этими 70-ю страницами» В. В. Стасов «Прочел „Смерть Ивана Ильича“. Более чем когда-либо я убежден, что величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников, есть Л. Н. Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают все великое, что дала человечеству Европа…» П. И. Чайковский К почитателям повести относили себя И. А. Бунин, Ю. В. Трифонов, Х. Кортасар. Запись произведена Продюсерским центром «Вимбо» ©



Смерть Ивана Ильича слушать на видеосервисе Wink.