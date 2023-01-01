Смерть Богов. Юлиан отступник. Дмитрий Мережковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Сергеевич Мережковский – поэт, романист, публицист. Окончил Петербургский университет. Был женат на поэтессе Зинаиде Гиппиус. В молодости много переводил с греческого и латинского. При подготовке романа «Смерть богов. Юлиан отступник» Мережковский специально посетил Грецию, много работал с древней и современной литературой о Юлиане. Автор очень точно передает дух и сущность античности. В романе отражен конфликт христианского и античного мировоззрения.



Смерть Богов слушать на видеосервисе Wink.