Смелость быть обычной. Наслаждайся простой жизнью, пока другие фотошопят свою. Саманта Мэтт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда следишь за другими людьми в Instagram и Facebook, легко поверить, что их жизнь интереснее и счастливее, чем у тебя. Сегодня успех измеряется количеством лайков и комментариев, социальные сети приучают думать, что посредственность – это плохо. От такого парада успеха и безупречной красоты легко п�риуныть и почувствовать себя неудачником. Но мир не черно-белый, и в самой простой жизни можно найти множество поводов для радости и гордости за себя. Эта книга, полная веселых историй и советов, – манифест, призывающий принять себя со всеми достоинствами и недостатками и увидеть красоту в своей обычной жизни.



Смелость быть обычной слушать на видеосервисе Wink.