WinkАудиокнигиСмелость быть обычной. Наслаждайся простой жизнью, пока другие фотошопят свою. Саманта Мэтт
Смелость быть обычной. Наслаждайся простой жизнью, пока другие фотошопят свою. Саманта Мэтт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология290 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Когда следишь за другими людьми в Instagram и Facebook, легко поверить, что их жизнь интереснее и счастливее, чем у тебя. Сегодня успех измеряется количеством лайков и комментариев, социальные сети приучают думать, что посредственность – это плохо. От такого парада успеха и безупречной красоты легко п�риуныть и почувствовать себя неудачником. Но мир не черно-белый, и в самой простой жизни можно найти множество поводов для радости и гордости за себя. Эта книга, полная веселых историй и советов, – манифест, призывающий принять себя со всеми достоинствами и недостатками и увидеть красоту в своей обычной жизни.
Смелость быть обычной слушать на видеосервисе Wink.