SMART ЗОЖ. Жизнь без жестких диет и изнурительных тренировок. Алена Мурлаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алeна Мурлаева – сертифицированный фитнес-тренер с 15-летним стажем, специалист по здоровому питанию, блогер (@alionamurlaeva – более 1 млн подписчиков). В своей книге Алeна рассказывает, как правильно питаться без изнурительных диет и при этом не отказываться от любимых «вкусняшек» почему не стоит считать калории как справиться со стрессом без переедания как заниматься спортом с удовольствием какую выбрать тренировку что нужно знать о возможностях своего организма перед началом занятий. SMART ЗОЖ – это здоровый баланс между тем, что полезно, и тем, что приятно. Отправляйтесь в захватывающее ЗОЖ-путешествие и помните: когда вы научитесь наслаждаться процессом, придет результат!



SMART ЗОЖ слушать на видеосервисе Wink.