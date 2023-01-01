SMART ЗОЖ. Жизнь без жестких диет и изнурительных тренировок. Алена Мурлаева
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SMART ЗОЖ. Жизнь без жестких диет и изнурительных тренировок. Алена Мурлаева

SMART ЗОЖ. Жизнь без жестких диет и изнурительных тренировок. Алена Мурлаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота321 мин16+

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Сюжет

Алeна Мурлаева – сертифицированный фитнес-тренер с 15-летним стажем, специалист по здоровому питанию, блогер (@alionamurlaeva – более 1 млн подписчиков). В своей книге Алeна рассказывает, как правильно питаться без изнурительных диет и при этом не отказываться от любимых «вкусняшек» почему не стоит считать калории как справиться со стрессом без переедания как заниматься спортом с удовольствием какую выбрать тренировку что нужно знать о возможностях своего организма перед началом занятий. SMART ЗОЖ – это здоровый баланс между тем, что полезно, и тем, что приятно. Отправляйтесь в захватывающее ЗОЖ-путешествие и помните: когда вы научитесь наслаждаться процессом, придет результат!

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