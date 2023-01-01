Служба Контроля. Убийство в Клубе «Плесень». Игорь Шенгальц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В гоблинском ночном клубе происходит убийство. Но при этом жертва преступления продолжает потягивать шампанское и строить глазки всем мужчинам вокруг, словно ничего и не произошло. Кто-то убил девушку Лину и обратил в зомби! И это в центре города, под самым носом у Службы Контроля. Подобное просто нельзя оставить безнаказанным. Елисей «Лис» Стоцкий и его коллеги – маги-детективы обязаны расследовать это дело. Следуй за маленьким синим гоблином…



Служба Контроля слушать на видеосервисе Wink.