Слушайте, Доктор Браун. Эльнара Декстер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Закоренелая холостячка и литературный агент Кэтрин Вейнзборо совершенно не планировала менять привычный уклад своей жизни, пока не встретила на посвященной литературе конференции свою бывшую сокурсницу Мелани. Мелани, сияя от счастья, поведала Кэтрин, что пользуется услугами тайного агентства, которое обеспечивает своим клиентам избранника, подходящего по всем требуемым пунктам. Кэтрин возмущена концепцией агентства, но любопытство все же берет верх, и она принимает от подруги карту члена клуба.



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