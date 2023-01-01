Слушай, что скажет река. Мария Линде (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тысяча прочтений на Wattpad Иногда бывает так, что случайное событие в чьем-то прошлом полностью меняет твою жизнь… Аста ищет брата, исчезнувшего пятнадцать лет назад. Уже отчаявшись найти его в родном Риттерсхайме, она случайно набредает на город Арнэльм, которого нет на карте. Здесь дома парят в воздухе, а река разговаривает с людьми, стоит только прислушаться. Неожиданная встреча с арнэльмцами – историком Тео, его внуком Лином и кузнецом Свеном – открывает Асте путь за границы привычного мира, где ей предстоит найти ответы на свои вопросы и узнать много нового. Например, из чего сделаны парящие дома? Зачем лисам крылья? Почему ее новые друзья ведут себя порой крайне странно? И наконец – кто же вернет реке Сердце, украденное много лет назад?..



Слушай, что скажет река слушать на видеосервисе Wink.