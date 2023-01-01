Слуги сатаны. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Середина 90-х годов. Член одной из ОПГ, желая отомстить за страшную, непонятную смерть товарища, сталкивается «лоб в лоб» с жестокой, хорошо организованной сектой сектой дьяволопоклонников. Андрей не так давно воевал в Афганистане, в спецназе, где приобрeл хороший боевой опыт. Он сражается хладнокровно, умело и безжалостно, но силы явно не равны. Сатанисты уже предвкушают победу, но тут всe вдруг резко меняется.



Слуги сатаны слушать на видеосервисе Wink.