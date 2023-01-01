Случайный свидетель. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Елена помогла добраться до дома незнакомому пожилому мужчине, которому стало плохо с сердцем. Петр Данилович рассказал ей, что остался совсем один: его жена Адель давно умерла, а дочь Оксана полгода назад погибла в аварии. Увидев фотографию Адели, Елена поняла, что знает эту женщину. Двадцать пять дет назад Елена подрабатывала медсестрой в роддоме. При ней у Адели родились девочки-двойняшки. Заведующая отделением, которая сама делала Адели кесарево сечение, сказала роженице, что одна из дочерей может остаться инвалидом, и уговорила отказаться от нее, а потом отдала девочку другой женщине, у которой родился мертвый ребенок. Елена считала несправедливым, что Петр Данилович остался совсем один, хотя у него есть вторая дочь. Она разыскала сестру погибшей Оксаны, Светлану, в другом городе. Ее приемная мать, Валентина Сергеевна, подумала, что Елена ее шантажирует. Елена растерялась и ушла. Когда Елена снова приехала к Валентине Сергеевне, та рассказала, что все эти годы боялась, что Светлана встретит свою сестру-двойняшку. И теперь решила во всем признаться дочери. Светлана, узнав, что Валентина Сергеевна ей не родная, рассердилась на Елену, которая вмешалась в ее жизнь, и наотрез отказалась встречаться со своим родным отцом. Елена не знала, как уговорить Светлану приехать к Петру Даниловичу, и решила посоветоваться с Константином, женихом погибшей Оксаны. Он обвинил Елену в том, что она много лет скрывала правду. Елена очень расстроилась: она хотела всем помочь, а оказалась виноватой. Вскоре Костя, остыв, позвонил Елене и предложил вместе съездить к Светлане. Они показали девушке фотографии ее сестры-близнеца, и Светлана согласилась познакомиться с Петром Даниловичем.



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