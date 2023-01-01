Случайные гости. Дарья Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько раз говорили: бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Бояться-то Алена боялась, но может ли юная девушка перестать мечтать о большой и чистой любви? Даже если есть дружная семья, увлекательная работа бортмеханика на частном транспортнике и связанные с ней приключения, нет-нет да и проскочит мысль о бравом и суровом капитане полиции, спасающем из лап грозных пиратов и увозящем к новой, еще более интересной жизни. И вот результат: чужая планета, с которой нет выхода мужчина – до того суровый, что его тяжело не то что полюбить – понять. И новая жизнь, настолько интересная, что только успевай оглядываться по сторонам и осознавать происходящие перемены. Мечтать, говорят, не вредно. Вредно неточно формулировать свои мечты!



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