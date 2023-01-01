Случайная жена для Владыки Огня. Наталья Мамлеева
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Случайная жена для Владыки Огня. Наталья Мамлеева

Случайная жена для Владыки Огня. Наталья Мамлеева (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези461 мин16+

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Случайная жена для Владыки Огня», вторую в серии однотомников «Дракмар». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Попала в другой мир, сорвала помолвку дракона и стала его женой? Не виноватая я, это всё кабанчик! Ах, я и есть тот самый кабанчик? Ну извините, я не знала, что в этом мире бывают анимаги! Теперь главное найти способ вернуться домой и сбежать от случайного мужа. Что, говорите, драконы не отпускают своих истинных? Это мы еще посмотрим… –Неунывающая героиня и Огненный дракон –Истинная пара –Случайный брак –ХЭ! –Однотомник Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) © & &#8471; ООО «МедиаКнига», 2022

Случайная жена для Владыки Огня слушать на видеосервисе Wink.

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