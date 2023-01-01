Случай из жизни. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Научный сотрудник Нина Михайлова больше 20-ти лет прожила в счастливом браке с мужем-профессором Александром. Вместе они вырастили дочь, которую недавно удачно выдали замуж, и молодые уехали работать за границу. И вот однажды, возвращаясь с работы, Нина обнаружила в почтовом ящике фотографии, из которых явно следовало, что у Александра есть любовница. Наступив на собственную гордость и принципы, Нина даже попыталась проследить за мужем, и около его института встретила изменника в обнимку с его молоденькой аспиранткой Машей. Нина обвинила Александра в предательстве, но он полностью отрицал факт измены и утверждал, что с аспиранткой у него чисто рабочие отношения, хотя он и замечал с ее стороны легкий флирт. Но Нина больше не верит мужу. И то, как он лжет и изворачивается, пытаясь оправдаться, только усиливает ее разочарование в муже. Вскоре Нина случайно встречается с бывшим однокурсником по аспирантуре Валерием, который когда-то был страстно в нее влюблен, но не выдерживал конкуренции с блестящим педагогом Михайловым. Валерий даже жену нашел, чем-то похожую на Нину. Только недавно он овдовел. Валерий видит, что у Нины случилась какая-то беда, и пытается выяснить, чем он мог бы помочь. В порыве отчаяния Нина рассказывает Валерию о предательстве Александра. В тот же вечер Нина и Валерий стали близки. Валерий признался, что по-прежнему влюблен в Нину и мечтает, чтобы они были вместе. Нина просит его не торопить событий. Ей даже становится легче оттого, что она «отомстила» мужу, но это ненадолго. Александр признается Нине, что с Машей у него был просто флирт, и он изменил Нине только в мыслях. Нина поверила мужу, и теперь сама не знала, как смотреть ему в глаза после того, что было у нее с Валерием. Неожиданно к Нине заявилась Маша и сообщила, что с ее мужем у них уже давно роман, а жену он не бросает только из жалости. Это она подбросила фотографии, в надежде, что Нина выгонит Александра. Нина окончательно раздавлена подлостью мужа. Она заявляет ему, что все знает о его отношениях с Машей, и что у нее тоже есть мужчина, который ее любит. В тот же вечер Валерий предлагает Нине переехать к нему, развестись с Михайловым и выйти за него замуж. Нина соглашается. Она едет домой за вещами, и узнает, что после ссоры у Александра случился инсульт. Нина винит во всем себя и понимает, что даже предавшего и уже нелюбимого мужа, которого тут же бросила любовница, она оставить не сможет. Она расстается с Валерием и с возможностью снова быть счастливой…



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