Случай из жизни. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Случай из жизни. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Случай из жизни. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

О книге

Научный сотрудник Нина Михайлова больше 20-ти лет прожила в счастливом браке с мужем-профессором Александром. Вместе они вырастили дочь, которую недавно удачно выдали замуж, и молодые уехали работать за границу. И вот однажды, возвращаясь с работы, Нина обнаружила в почтовом ящике фотографии, из которых явно следовало, что у Александра есть любовница. Наступив на собственную гордость и принципы, Нина даже попыталась проследить за мужем, и около его института встретила изменника в обнимку с его молоденькой аспиранткой Машей. Нина обвинила Александра в предательстве, но он полностью отрицал факт измены и утверждал, что с аспиранткой у него чисто рабочие отношения, хотя он и замечал с ее стороны легкий флирт. Но Нина больше не верит мужу. И то, как он лжет и изворачивается, пытаясь оправдаться, только усиливает ее разочарование в муже. Вскоре Нина случайно встречается с бывшим однокурсником по аспирантуре Валерием, который когда-то был страстно в нее влюблен, но не выдерживал конкуренции с блестящим педагогом Михайловым. Валерий даже жену нашел, чем-то похожую на Нину. Только недавно он овдовел. Валерий видит, что у Нины случилась какая-то беда, и пытается выяснить, чем он мог бы помочь. В порыве отчаяния Нина рассказывает Валерию о предательстве Александра. В тот же вечер Нина и Валерий стали близки. Валерий признался, что по-прежнему влюблен в Нину и мечтает, чтобы они были вместе. Нина просит его не торопить событий. Ей даже становится легче оттого, что она «отомстила» мужу, но это ненадолго. Александр признается Нине, что с Машей у него был просто флирт, и он изменил Нине только в мыслях. Нина поверила мужу, и теперь сама не знала, как смотреть ему в глаза после того, что было у нее с Валерием. Неожиданно к Нине заявилась Маша и сообщила, что с ее мужем у них уже давно роман, а жену он не бросает только из жалости. Это она подбросила фотографии, в надежде, что Нина выгонит Александра. Нина окончательно раздавлена подлостью мужа. Она заявляет ему, что все знает о его отношениях с Машей, и что у нее тоже есть мужчина, который ее любит. В тот же вечер Валерий предлагает Нине переехать к нему, развестись с Михайловым и выйти за него замуж. Нина соглашается. Она едет домой за вещами, и узнает, что после ссоры у Александра случился инсульт. Нина винит во всем себя и понимает, что даже предавшего и уже нелюбимого мужа, которого тут же бросила любовница, она оставить не сможет. Она расстается с Валерием и с возможностью снова быть счастливой…

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

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