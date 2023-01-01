Случай из практики. Антон Чехов (книга, 2021) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Случай из практики» Антона Павловича Чехова – великого русского писателя, классика мировой литературы, почётного академика Императорской Академии наук по разряду изящной словесности . Одного из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены практически на все языки Мира. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира и многократно экранизированы. За свою писательскую карьеру Антон Павлович Чехов создал более пятисот произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. «Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой то госпожи Ляликовой, по видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева. Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За Королевым выслали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по солдатски: «Никак нет!» – «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев.» Школьная библиотека. На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)», «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



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