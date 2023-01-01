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Случай. Фантасмагория. Иван Плахов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы571 мин18+
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Сюжет
История о самых невероятных приключениях, главным героем которых является наш современник, хронический неудачник, оказавшийся в самом красивом городе мира. Здесь волею случая он становится соучастником неких ритуалов, приоткрывает завесу тайны над историей Христа и в конечном счете обретает шанс начать свою жизнь заново. И все это на фоне умопомрачительной смеси из смерти, секса, страха и злой иронии, временами переходящей в фарс и буффонаду, где реальность и вымысел перемешаны между собой.
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