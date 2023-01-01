Слово мудрости 21. Татьяна Микушина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге содержатся Послания Владык Мудрости (Владык Шамбалы) 21-го цикла, принятого Т.Н. Микушиной в 2014 году. Послания даны в форме Бесед, которые Татьяна Николаевна записывает с помощью особой методики медитации в присутствии высокодуховных Существ. Каждая запись сделана в присутствии Владыки, который давал Послание, и содержит энергии Владыки. Так много Владык пришло для того, чтобы дать свои Послания Мудрости… Мать Мария, Иисус, Санат Кумара, Гаутама Будда, Господь Майтрейя, Эль Мория, Кутхуми, Сен-Жермен, Господь Шива, Гуань Инь и многие другие. Владыки в своих Посланиях говорят о самых важных для человечества Знаниях, которые необходимы нам на современном эволюционном этапе. В 21-м цикле Посланий Владыки предупреждают нас о грозящих человечеству новых катаклизмах и бедствиях, и говорят о Пути спасения, который заключается в следовании Высшему Нравственному Закону, существующему в этой Вселенной, о возвращении Бога в нашу жизнь. Текст читает автор Микушина Татьяна Николаевна.



Слово мудрости 21 слушать на видеосервисе Wink.