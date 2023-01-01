Слово и Чистота. Отражение. Александр Зайцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Зайцев – писатель-фантаст из Санкт-Петербурга. Работает в разных жанрах: ЛитРПГ, городское фэнтези, бояр-аниме; пробовал свои силы и в научной фантастике. Книги Александра Зайцева интересны, помимо прочего, тем, что автор с большой любовью и знанием предмета описывает холодное оружие и техники владения им. Представляем вам аудиоверсию романа «Отражение». Это третья книга популярной серии «Слово и Чистота», написанной на стыке жанров бояр-аниме и попаданчества. Главный персонаж – военный корреспондент с опытом работы в горячих точках и страстью к фехтованию, которую привила ему жена, мастер спорта. Герой погибает в самом начале книги и попадает в тело подростка, обитающего в ином мире. Подросток непрост. Он рейг – воин излома. Иными словами, он способен перемещаться в параллельное пространство, в котором становится для основного мира практически неуязвим. У каждого рейга есть клинок, непосредственно связанный с личностью владельца и влияющий на него. Излом таит в себе всяческие опасности, он постоянно исторгает неведомых монстров, и долг рейгов защищать свой мир – даже ценой собственной жизни. Попадание в чужую оболочку делает героя уникальным. У него два клинка вместо одного: первый – от прошлой личности, второй – от новой. Их имена – Слово и Чистота. Один не терпит лжи, другой всегда готов вступиться за слабого. Герой быстро осваивается в новом для себя мире и пытается разобраться, из-за чего происходят вторжения монстров. В третьей книге нас ждёт продолжение истории. Часто всё на самом деле совсем не такое, каким кажется. Это прописная истина. Но герою придётся постичь её в очередной раз – на собственном горьком опыте. Заинтригованы? Подробности – в аудиокниге.



Слово и Чистота слушать на видеосервисе Wink.