Словно мы злодеи. М. Л. Рио (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Семеро студентов. Закрытая театральная академия. Любовь, дружба и Шекспир. Деллекер-холл – место, в котором остановилось время. Здесь друзья собираются у камина в старом доме, шелестят страницами книг, носят твид и выражаются цитатами из Шекспира. Каждый семестр постановка шекспировской пьесы меняет жизнь студентов, превращает их в злодеев и жертв, королей и шутов. В какой-то момент грань между сценой и реальностью становится зыбкой, театральные страсти становятся настоящими, пока, наконец, не происходит трагедия… Во всем мире продано более 180 тысяч экземпляров книги. Готовится экранизация.



Словно мы злодеи слушать на видеосервисе Wink.