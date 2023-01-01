Словен и Рус. Глеб Носовский,Анатолий Фоменко (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

На основе Русского Летописца авторы реконструируют подлинную картину древней русской истории. В 2019 году был впервые опубликован Русский Летописец – ценнейший исторический источник, проливающий новый свет на многие события русской и мировой истории. Сравнение Русского Летописца и «Повести временных лет» с полной очевидностью показывает, что начало «Повести временных лет», повествующее о заре русской истории, является искаженной редакцией первых глав Русского Летописца. Редакция эта была сделана в Киеве в XVII веке монахами Киево-Печерской лавры польского происхождения с «патриотической» целью представить город Киев как «матерь городов русских», а полян-поляков – «лучшим из славянских племен». Историки, вероятно, уже давно заметили это яркое обстоятельство, и потому всячески старались скрыть Русский летописец от общественности. Ведь Повесть временных лет – это главная и, по сути, единственная опора их версии русской истории.



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