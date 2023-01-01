Словарь MBA для менеджеров. Генри Рассел
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Словарь MBA для менеджеров. Генри Рассел

Словарь MBA для менеджеров. Генри Рассел (книга, 2014) слушать онлайн

2014, Аудиокнига
Зарубежная литература, Экономика и бизнес16+

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Сюжет

Более 1000 самых важных понятий из области делового администрирования. Только все самое важное и нужное в четких определениях и доступных формулировках! «Словарь МВА для менеджеров» будет полезен не только начинающим управленцам. Менеджеры высшего звена, генеральные директора, бизнесмены тоже высоко оценят его практическую значимость!

Словарь MBA для менеджеров слушать на видеосервисе Wink.

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