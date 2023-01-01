Словарь MBA для менеджеров. Генри Рассел (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Более 1000 самых важных понятий из области делового администрирования. Только все самое важное и нужное в четких определениях и доступных формулировках! «Словарь МВА для менеджеров» будет полезен не только начинающим управленцам. Менеджеры высшего звена, генеральные директора, бизнесмены то�же высоко оценят его практическую значимость!



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