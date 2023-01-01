Слова. Том V. Страсти и добродетели. преподобный Паисий Святогорец (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Преподобный Паисий хотел выпустить книгу, полезную всем: мирянам, монахам и священнослужителям, но не успел, отдав всё своё время и силы молитве и общению с приходившими к нему людьми. После преставления преподобного его письма, записи поучений и бесед были систематизированы для удобства исп�ользования в повседневной жизни, ибо сам старец говорил: «Задача в том, чтобы вы работали, применяли услышанное на деле». Для того, чтобы помочь нам избавиться от страстей, которые мучают нас, преподобный Паисий показывает, что все они проистекают из самолюбия и гордости, и призывает нас стать обновлёнными людьми Нового Завета, исполненными духовного благородства, смирения и любви.



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