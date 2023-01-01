Слова. Том IV. Семейная жизнь. преподобный Паисий Святогорец (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Преподобный Паисий хотел выпустить книгу, полезную всем: мирянам, монахам и священнослужителям, но не успел, отдав всё своё время и силы молитве и общению с приходившими к нему людьми. После преставления преподобного его письма, записи поучений и бесед были систематизированы для удобства использования в повседневной жизни, ибо сам старец говорил: «Задача в том, чтобы вы работали, применяли услышанное на деле». Удивительна точность, с которой старец Паисий, с юности избравший монашеский путь, говорит о семейной жизни, об отношениях детей и родителей, мужа и жены. Выбор пути, трудности новобрачных, бесплодие, аборты, рождение и воспитание детей, особая роль материнства, скорби и испытания в семейной жизни – эти и многие другие темы старец Паисий раскрывает с присущей ему глубиной и ясностью.



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