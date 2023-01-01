Слоненок. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Слоненок – произведение Редьярда Киплинга, с которым можно познакомить любознательных ребят. Сказка расскажет о том, как у слонов появились их длинные носы – хоботы… В те времена жил любопытный слоненок. Он задавал взрослым зверям и птицам множество вопросов. Однажды он захотел разузнать, чем питаются крокодилы. Одна птица посоветовала слоненку отправиться к реке Лимпопо, чтобы узнать правду.



Слоненок слушать на видеосервисе Wink.