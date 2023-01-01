WinkАудиокнигиСлоненок. Редьярд Джозеф Киплинг
Слоненок. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Сказки0+
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Сюжет
Слоненок – произведение Редьярда Киплинга, с которым можно познакомить любознательных ребят. Сказка расскажет о том, как у слонов появились их длинные носы – хоботы… В те времена жил любопытный слоненок. Он задавал взрослым зверям и птицам множество вопросов. Однажды он захотел разузнать, чем питаются крокодилы. Одна птица посоветовала слоненку отправиться к реке Лимпопо, чтобы узнать правду.
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