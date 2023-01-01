Слезы исцеляют. Как слушать детей. Кейт Орсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых сложных задач, с которой приходится сталкиваться родителям младенцев и малышей – это как вести себя, когда дети плачут и их невозможно успокоить. Родители, не понимая, что происходит с ними, пытаются договориться с детьми или игнорируют их. Кейт Орсон предлагает по-новому взглянуть на одну из основных родительских установок: как отвечать на детские слeзы. Автор дает и ответ, как нам справляться с собственными эмоциями, объясняет, почему нам часто тяжело принять детские чувства: во многом потому, что мы сами не были полностью услышаны своими родителями в детстве. Книга написана с большой теплотой, поддержкой и уважением к родительскому труду на пути к переменам в отношениях с детьми.



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