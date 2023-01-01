Слепое сердце, или Облачная Академия. Книга 1. Лена Бутусова
Wink
Аудиокниги
Слепое сердце, или Облачная Академия. Книга 1. Лена Бутусова

Слепое сердце, или Облачная Академия. Книга 1. Лена Бутусова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези418 мин16+

Сюжет

«Слепое сердце, или Облачная Академия» – роман Лены Бутусовой, первая книга цикла «Облачная Академия», жанр любовное фэнтези, попаданцы, фэнтези про драконов. Давным-давно в далеком сказочном мире люди истребили своих драконов, и вместе с ними из этого мира ушла магия. И теперь мир умирает. Сможет ли обычная девушка двадцать первого века спасти его? Ведь для этого нужно совсем немного – разбудить в себе источник магии и найти истинную любовь. Кто поможет ей в этом: одинокий оборотень, потерявший свою пару, или красавец-чародей, который не верит в настоящую любовь, слепой ректор магической Академии или последний дракон?..

Слепое сердце, или Облачная Академия слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг