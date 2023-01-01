Слепое сердце, или Облачная Академия. Книга 1. Лена Бутусова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Слепое сердце, или Облачная Академия» – роман Лены Бутусовой, первая книга цикла «Облачная Академия», жанр любовное фэнтези, попаданцы, фэнтези про драконов. Давным-давно в далеком сказочном мире люди истребили своих драконов, и вместе с ними из этого мира ушла магия. И теперь мир умирает. См�ожет ли обычная девушка двадцать первого века спасти его? Ведь для этого нужно совсем немного – разбудить в себе источник магии и найти истинную любовь. Кто поможет ей в этом: одинокий оборотень, потерявший свою пару, или красавец-чародей, который не верит в настоящую любовь, слепой ректор магической Академии или последний дракон?..



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