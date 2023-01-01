Слепая страсть. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Елена Степановна узнает от своей невестки Анастасии, что та страстно влюбилась в молодого массажиста. Елена Степановна умоляет ничего не говорить ее сыну – ведь Олегу нельзя нервничать, у него серьезные проблемы со зрением. Она готова сделать все, чтобы семья сына не разрушилась. Но вскоре о романе матери узнает внучка Светлана. Елена Степановна упрекает Анастасию, но невестка говорит, что это чувство сильнее нее. Елена Степановна понимает, что Анастасия устала от семейных проблем, она советует сыну быть внимательнее к жене, дарить ей цветы. Но вскоре расстроенный Олег приходит к матери и сообщает, что Анастасия уходит к любовнику. Елена Степановна проговаривается, и Олег понимает, что мать знала о романе Анастасии. Олег обвиняет мать в том, что она покрывала Анастасию. Он впадает в депрессию. Мать опасается, что ее сын потеряет зрение. Внучка предлагает ей план: она попытается отбить любовника у матери – чтобы убедить ее в том, что он ее не любит. Елена Степановна соглашается. Постепенно Олег приходит в себя, у него появляется интерес к работе. Елену Степановну это радует, но ее ждет новый удар: Светлана признается, что влюбилась в любовника матери, и ее чувство взаимно. Елена Степановна сообщает об этом Анастасии. Невестка разрывает отношения с ветреным возлюбленным. Вскоре убитая горем Светлана приходит к бабушке и говорит, что красавец-массажист нашел себе новую богатую даму. Елена Степановна винит себя в том, что произошло с внучкой. Ей становится плохо. Заботы о больной Елене Степановне объединяют всю семью. Она счастлива, что ее сын, невестка и внучка снова вместе.



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