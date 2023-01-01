Слепая любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Инна Морозова всю свою жизнь посвятила воспитанию единственного сына Саши. После того, как муж бросил ее, она так больше и не вышла замуж, считая, что это может плохо отразиться на её отношениях с сыном. Теперь, когда сыну уже 25 лет, Инна уверена, что сын обязан советоваться с ней по любым вопросам. Однажды Инна застает у сына девушку. Саша сообщает ей, что это – его невеста Юля, они подали заявление в ЗАГС, и с сегодняшнего дня Юля будет жить у них. Ко всему прочему, Инна узнает, что Юля – приезжая и воспитанница детского дома. Инна уверена, что такая девушка – не пара ее сыну. В это же время в театре Инна знакомится с мужчиной по имени Роман. Он – хирург. Роман начинает ухаживать за Инной. Инна не может целиком отдаться этому чувству, потому что все ее мысли по-прежнему занимают Саша и Юля. Инна все время конфликтует с будущей невесткой. После одного из таких конфликтов Саша и Юля уходят из дома. Инна трое суток ищет сына, он не отвечает на звонки. Роман рассказывает ей, что в его больницу после аварии попал парень. Он – в тяжелом состоянии, и его девушка не отходит от его кровати, она даже ночует в больнице. На следующий день Инна узнает, что в больнице Романа лежит ни кто иной, как ее сын – Саша. А девушка, дежурящая у его кровати – Юля. Инна устраивает Юле скандал: она уверена, что это именно Юля виновата в аварии. Ведь если бы Саша не ушел из дома, то этой аварии не было бы… В этот же вечер Юля приходит к Инне и просится на ночлег: пока она ночевала в больнице у Саши, ее выгнали из общежития, и жить ей негде. Инна пускает Юлю с одним условием: она требует, чтобы Юля утром ушла. Утром Инна находит Юлю в обмороке, Роман, которого она вызвала, констатирует нервный срыв. Инна считает, что Юля это сделала специально. Юля слышит обвинения Инны, и уходит. Вернувшийся после больницы Саша узнает, что все это время Юля жила не у Инны, как он думал, а ночевала в больнице, а потом – на вокзале. Саша обвиняет Инну в черствости и уходит. Инна понимает, что она может навсегда потерять сына. Она разыскивает Юлю и просит у нее прощения.



Слепая любовь слушать на видеосервисе Wink.