Следующий властелин мира. Искусственный интеллект. Карим Масимов. Ключевые идеи книги
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Следующий властелин мира. Искусственный интеллект. Карим Масимов. Ключевые идеи книги

Следующий властелин мира. Искусственный интеллект. Карим Масимов. Ключевые идеи книги (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн25 мин16+

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Сюжет

Помните «Пятый элемент» и Брюса Уиллиса с его летающим такси? Еще буквально несколько лет, и, скорее всего, пейзаж за городскими окнами будет выглядеть примерно так же. С той лишь разницей, что Брюса в такси не будет, машину будет вести искусственный интеллект.
В книге «Следующий властелин мира. Искусственный интеллект» государственный деятель Казахстана Карим Масимов рассказывает о том, чему научились умные машины сегодня и чего нам ждать от них завтра.
Послушайте аудиосаммари и вы узнаете, как рассчитывается кредитоспособность по «цифровому следу», как дела с разработкой экзоскелета и когда машина-доктор сможет вылечить нас от большинства болезней.

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