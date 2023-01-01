Следующий властелин мира. Искусственный интеллект. Карим Масимов. Ключевые идеи книги (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Помните «Пятый элемент» и Брюса Уиллиса с его летающим такси? Еще буквально несколько лет, и, скорее всего, пейзаж за городскими окнами будет выглядеть примерно так же. С той лишь разницей, что Брюса в такси не будет, машину будет вести искусственный интеллект.

В книге «Следующий влас�телин мира. Искусственный интеллект» государственный деятель Казахстана Карим Масимов рассказывает о том, чему научились умные машины сегодня и чего нам ждать от них завтра.

Послушайте аудиосаммари и вы узнаете, как рассчитывается кредитоспособность по «цифровому следу», как дела с разработкой экзоскелета и когда машина-доктор сможет вылечить нас от большинства болезней.



Следующий властелин мира слушать на видеосервисе Wink.