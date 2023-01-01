Следующий год в Гаване. Шанель Клитон (книга, 2020) слушать онлайн

Более 2500 отзывов на Amazon.com! Выбор книжного клуба Риз Уизерспун. Роман о семейном наследии и любви, которая ничего не боится. Шанель Клитон родилась во Флориде. С детства она обожала рассказы родных о прошлом своей семьи, пережившей кубинскую революцию. Сегодня Шанель Клитон – автор бестселлеров New York Times, USA Today и книжного клуба Риз Уизерспун. Кроме того, она имеет степени бакалавра по международным отношениям и магистра в области глобальной политики. Именно поэтому ее книги не только увлекательны, но и достоверны. «Следующий год в Гаване» – тому подтверждение. Колоритные описания Кубы, неожиданные переплетения судеб, исторические события, навсегда изменившие жизни героев, – все это писательница превращает в путешествие, которое обязательно должно случиться с каждым. «Всеобъемлющая история о любви, мужестве и семейном наследии, охватывающем поколения». – Entertainment Weekly «Следующий год в Гаване» напоминает нам о том, что, хотя любовь сложна и порой душераздирающа, она всегда стоит того, чтобы рисковать». – NPR: National Public Radio Куба, 1958 год. Революционное движение в стране набирает обороты. Девятнадцатилетняя Элиза, дочь сахарного барона, даже не подозревает, что совсем скоро ее жизнь навсегда изменится, и причина тому – любовь. Америка, 2017 год. «Когда я умру, отвези меня на Кубу». И вот Марисоль выходит из здания международного аэропорта Хосе Марти, чтобы исполнить последнюю волю бабушки: «Развей мой прах над землей, которую я любила. Ты поймешь...Слушайте книгу.



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