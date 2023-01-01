Следующие 10 лет: 2011–2021. Джордж Фридман. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

В 2009 году американский политолог Джордж Фридман выпустил книгу «Следующие 100 лет» — и она мгновенно стала национальным бестселлером. Спустя два года появились «Следующие 10 лет». Однако это не пересказ одной из глав предыдущего прогноза. И речь не только о тех или иных событиях, свидетелями которого человечество должно было стать в 2010-е (хотя эти события в самом деле наступили). Фридман обозначил главную тенденцию ближайших десятилетий: США из республики превращается в мировую державу, у которой нет конкурентов (Китай не в счет, Фридман объясняет почему). Кажется, страна пока не готова к этой роли, но ее придется играть. Чего ждать от молодой империи ей самой и другим странам? Как это скажется на судьбе России? Кто готов бросить вызов США? Фридман дает исчерпывающие ответы на эти животрепещущие вопросы.



Следующие 10 лет: 2011–2021 слушать на видеосервисе Wink.