WinkАудиокнигиСлавянские праздники. Евдокия Ладинец
Славянские праздники. Евдокия Ладинец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Религия и духовная литература12+
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Сюжет
Книга "Славянские праздники "– это ежегодный путеводитель по значимым событиям и датам в славянской культуре. Читая книгу, вы сделаете несколько замечательных открытий для себя, поймете, как перекликается мифология древних славян с христианской традицией. Узнаете, какие праздники древности и сейчас повсеместно отмечаются в России. Приятного чтения!
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