Славянские праздники. Евдокия Ладинец
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Славянские праздники. Евдокия Ладинец

Славянские праздники. Евдокия Ладинец (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Религия и духовная литература12+

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Сюжет

Книга "Славянские праздники "– это ежегодный путеводитель по значимым событиям и датам в славянской культуре. Читая книгу, вы сделаете несколько замечательных открытий для себя, поймете, как перекликается мифология древних славян с христианской традицией. Узнаете, какие праздники древности и сейчас повсеместно отмечаются в России. Приятного чтения!

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