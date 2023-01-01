Славянские праздники. Евдокия Ладинец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга "Славянские праздники "– это ежегодный путеводитель по значимым событиям и датам в славянской культуре. Читая книгу, вы сделаете несколько замечательных открытий для себя, поймете, как перекликается мифология древних славян с христианской традицией. Узнаете, какие праздники древности и сейчас повсеместно отмечаются в России. Приятного чтения!



Славянские праздники слушать на видеосервисе Wink.