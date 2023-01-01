WinkАудиокнигиСлавянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы. Александра Баркова
Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы. Александра Баркова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература402 мин16+
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Сюжет
Долгожданное продолжение серии «Мифы от и до», посвященное славянской мифологии. Книга о том, что нам в действительности известно о славянском язычестве и какими были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.
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