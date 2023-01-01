WinkАудиокнигиСлавянские Боги. Евдокия Ладинец
Славянские Боги. Евдокия Ладинец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Эзотерика12+
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Сюжет
В мифологии славян не один десяток великих богов, правящих Светом и Тьмой. Если вам попалась эта книга, знайте, пришло ваше время прикоснуться к этим знаниям, и, возможно, получить покровительство близкого по духу славянского бога. В этой книге тайны 22-х славянских богов.
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