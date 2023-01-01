Славный пес Мактавиш. Мег Розофф (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Детская литература, Зарубежная литература74 мин0+
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Сюжет
Первая книга из серии про пса Мактавиша, в которой рассказывается о том, как он нашел свой дом и перевоспитал семью Перси. Мег Розофф – всемирно известная британская писательница, прославившаяся своими книгами для подростков. «Милая семейная книжка про замечательного пса, пронизанная причудливым юмором». The Bookseller
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