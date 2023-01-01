Слабые мира сего. Олег Булыгин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Древний Египет Страна мистерий, тайн, загадок Страна неведомых нам, давно исчезнувших знаний, до которых наша цивилизация просто не доросла. Или просто не готова их принять.Мир жрецов – особый мир. Он скрыт от глаз непосвященных надежно и тщательно. Войти в него можно, только пройдя через посв�ящение – инициацию. Инициация эта – особого рода. В конце концов неожиданно оказывается, что древняя Страна загадочных пирамид близка нам и даже находится не так уж далеко. Правда, не для всех. Но достичь ее можно.И отсюда главный урок, который нужно постараться усвоить: научиться с благодарностью принимать все, что посылает тебе судьба.



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