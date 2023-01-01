WinkАудиокнигиСлабые мира сего. Олег Булыгин
Слабые мира сего. Олег Булыгин (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика16+
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Сюжет
Древний Египет Страна мистерий, тайн, загадок Страна неведомых нам, давно исчезнувших знаний, до которых наша цивилизация просто не доросла. Или просто не готова их принять.Мир жрецов – особый мир. Он скрыт от глаз непосвященных надежно и тщательно. Войти в него можно, только пройдя через посв�ящение – инициацию. Инициация эта – особого рода. В конце концов неожиданно оказывается, что древняя Страна загадочных пирамид близка нам и даже находится не так уж далеко. Правда, не для всех. Но достичь ее можно.И отсюда главный урок, который нужно постараться усвоить: научиться с благодарностью принимать все, что посылает тебе судьба.
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