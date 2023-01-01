Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. Гай Дойчер. Ключевые идеи книги
Wink
Аудиокниги
Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. Гай Дойчер. Ключевые идеи книги

Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. Гай Дойчер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие36 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

В детстве уроки русского языка с их орфографией и пунктуацией часто наводили скуку. Уроки иностранного бывали не лучше (у многих они вообще растягиваются на полжизни).
А главное, за выполнением бесконечных упражнений у нас не было времени задуматься, почему иностранный язык другой. Может, и представления о мире у говорящих на нем совсем иные?
Это действительно так. Есть народы, которым непонятны слова «налево» и «направо», — нужно указать сторону света. Есть народы, которые никогда не назовут небо синим. Есть народы, жонглирующие пятнадцатью родами. И все это разные взгляды на реальность.
О непростых отношениях языка и действительности — саммари научного бестселлера Гая Дойчера «Сквозь призму языка».

Сквозь зеркало языка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг