Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. Гай Дойчер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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О книге
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
В детстве уроки русского языка с их орфографией и пунктуацией часто наводили скуку. Уроки иностранного бывали не лучше (у многих они вообще растягиваются на полжизни).
А главное, за выполнением бесконечных упражнений у нас не было времени задуматься, почему иностранный язык другой. Может, и представления о мире у говорящих на нем совсем иные?
Это действительно так. Есть народы, которым непонятны слова «налево» и «направо», — нужно указать сторону света. Есть народы, которые никогда не назовут небо синим. Есть народы, жонглирующие пятнадцатью родами. И все это разные взгляды на реальность.
О непростых отношениях языка и действительности — саммари научного бестселлера Гая Дойчера «Сквозь призму языка».
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