Сквозь века. Ксения Мирошник (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Довольно долгое время я вела тихую неприметную жизнь, избегая людей и неприятности. Моим домом был пансион для девочек, обладающих магическими способностями, где я преподавала историю магии. Все изменилось, когда стала невольным свидетелем ограбления. В мои руки попал опасный магический кулон, который хранил в себе темные тайны не только своего хозяина, но и мои. Одна случайная встреча затянула мою жизнь в водоворот опасных событий, столкнув с могущественным магом, желающим обрести безграничную власть. Чтобы победить его, мне нужно вернуться в собственное прошлое, которое было скрыто от меня последние двадцать пять лет. Хватит ли мне храбрости узнать, кто я на самом деле, и принять былые ошибки?



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