Скверный анекдот. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Степан Чаплинский стремится сделать карьеру успешного архитектора с помощью своей богатой любовницы и начальницы Анжелы Сергачевой. Немолодая Анжела страстно любит Степана и постоянно устраивает ему сцены ревности. Степан уверяет ее в своей преданности, но тайком встречается с молоденькой возлюбленной Лелей. Степан страдает от двойной жизни, но надеется, что в ближайшем будущем обретет независимость, воплотив в жизнь проект необыкновенного дома, о котором давно мечтает. Однажды Анжела находит доказательства того, что Степан изменяет ей с Лелей. Она прогоняет его, а сама пытается покончить жизнь самоубийством. Благодаря счастливой случайности, Степан спасает Анжелу. Опасаясь того, что она повторит попытку самоубийства, он уверяет Анжелу, что любит только ее. Степан расстается с Лелей. Но вскоре ситуация еще более запутывается: Степан узнает, что и Анжела, и Леля беременны от него. Степан умоляет Лелю беречь себя, обещает ей, что все будет хорошо, но Леля уже не верит ему. Анжела страстно хочет родить от Степана, его же пугает такая перспектива. Спустя некоторое время, у Анжелы случается выкидыш, она чувствует себя морально опустошенной и уезжает навсегда. Степан спешит поделиться новостью с Лелей, он рад тому, что разрешилась эта запутанная ситуация. Но оказывается, что его любимая не простила его и тоже уезжает из города. Степан остается один. Он понимает, что в погоне за своим проектом-мечтой упустил главную любовь в своей жизни.



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